Цього разу у сторіс на своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко розповів, як приготувати запечену броколі з сиром.

"Броколі та сир — це ідеальне поєднання зі швидким приготуванням", — радить зірка "Мастер Шеф".

Увесь процес приготування займає всього 20 хвилин. Нам знадобляться такі інгредієнти:

капуста броколі - 1 голока

оливкова олія - 50 мл

паприка- 1 ст.л.

сир - побільше, бо сиру багато не буває

сіль за смаком

В киплячу воду кидаємо цілу капустину броколі та відварюємо її протяго 5 хвилин. Знімаємо з вогню та даємо трохи охолонути. Далі ріжемо броколі на великі суцвіття та розрізаємо їх навпіл.

Змішуємо паприку, оливкову олію та трішки потертого на дрібну тертку сиру. Капусту викладаємо на деко, застелене пергаментом. Змащуємо шматочки броколі за допомогою пензлика сумішшю олії сиру та паприки.

Беремо ще шматок сиру, натираємо його та щедро посипаємо капусту зверху. Відправляємо броколі запікатися в духовку, розігріту до 180 градусів, у режимі гриль або конвекція гриль.

"Не кажіть потім, що я не давав швидких та смачних рецептів", — додав Євген Клопотенко

Раініше Клопотенко розповів, що в його ресторані в Києві немає деяких продуктів, наприклад, лимонів, чорного перцю та шоколаду, бо вони повністю відмовилися від імпортний продуктів і перейшли на українські.

Нагадаємо, Євген Клопотенко дав рецепт соковитої домашньої шаурми.

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