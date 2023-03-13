Як пише Politeka.net, Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка була учасницею шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. На проекті Квіткова перемогла та пара спочатку зустрічалася, а потім офіційно оформили стосунки. У шлюбі Даша народила первістка - сина Лева, а нещодавно стало відомо, що пара вирішила розлучитися. Не забуває Квіткова і про Інстаграми, де ділиться з фанатами всім цікавим. А цього разу Даша вирішила поговорити з українцями у сторіс.

"Поговоримо сьогодні?" - написала зірка, запрошуючи до розмови.

"Ви носите обручки і чи розлучилися ви вже офіційно?", - запитав фанат.

"На моїй правій руці вже дуже давно немає обручок з весілля. Розлучення триває, ми в процесі, чекаємо на суд", - написала Даша у відповідь.

"Ти виглядала так до пологів чи це вперше така форма у тебе?" - запитав ще один фанат.

"До вагітності я виглядала ок, але у мене були проблеми зі шкірою (вона була в'ялою), зі здоров'ям, з набряками, у мене не було нормального преса, і я ніяк не могла почати накачувати форми сідниць. Я прокидалася завжди без енергії. Тому те, як я виглядаю зараз - результат роботи з правильним тренером, з правильним лікарем і з правильним підходом до їжі, яку я їжу", - відповіла Даша.

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