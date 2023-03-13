Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая была участницей шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. На проекте Квиткова победила и пара сначала встречалась, а потом официально оформили отношения. В браке Даша родила первенца - сына Льва, а недавно стало известно, что пара решила развестись. Не забывает Квиткова и об Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным. А в этот раз Даша решила поговорить с украинцами в сторис.

"Поговорим сегодня?", - написала звезда, приглашая к разговору.

"Вы носите обручалки и развелись ли вы уже официально?", - спросил фанат.

"На моей правой руке уже дуже давно нет обручалок со свадьбы. Развод продолжается, мы в процессе, ждем суда", - написала Даша в ответ.

"Ты выглядела так до родов или это в первый раз такая форма у тебя?", - спросил еще один фанат.

"К беременности я выглядела ок, но у меня были проблемы с кожей (она была дряблой), со здоровьем, с отеками, у меня не было нормального пресса, и я никак не могла начать начать накачивать формы ягодиц. Я просыпалась всегда без энергии. Поэтому, то, как я выгляжу сейчас - результат работы с правильным тренером, с правильным врачом и с правильным подходом к еде, которую я кушаю", - ответила Даша.

Напомним, "Холостяк" Добрынин после расставания с Квитковой показал, как проводит время с сыном

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