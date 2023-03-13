Як пише Politeka.net, Наталія Могилевська – відома українська співачка, яка має звання Народної та Заслуженої артисткою України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, і від початку повномасштабного вторгнення залишалася в Києві, підтримуючи українців під час бомбардувань. Не забуває Наталя і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Могилевська поділилася фотографією із театру ім. Лесі Українки.

"Театральні сходи. Господи! Дай мені йти ними лише вгору!", - написала Могилевська у публікації.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків, включаючи Юрія Горбунова, та написали коментарі:

"Вам підходить чорний колір. Красуня";

"Тільки так, інакше ви не можете!";

"А коли народжувати?";

"Яка гарненька, Наталі !!!";

"Наташа, а я ляжу, приляжу на килимовій доріжці. І щоб ви не сказали, мені лежати добре";

"Так і буде! Ви неймовірно талановита!";

"Як повернуся до Києва, відразу в цей улюблений театр! Так сумую...";

"Могилевська – спокуслива. Такий я люблю тебе більше, ніж ранкову";

"Такий гарний світшот".

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