Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица, которая имеет звания Народной и Заслуженной артисткой Украины. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, и с самого начала полномасштабного вторжения оставалась в Киеве, поддерживая украинцев во время бомбежек. Не забывает Наталья и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Могилевская поделилась фотографией из театра им. Леси Украинки.
"Театральная лестница. Господи! Дай мне идти ими только вверх!", - написала Могилевская в публикации.
Фанаты поставили более 5 тысяч лайков, включая Юрия Горбунова, и написали комментарии:
"Вам подходит черный цвет. Красавица";
Валерий Залужный рассказал украинцам о трагедии: "Вечная память…"
Маша Ефросинина откровенно рассказала, что делает в Израиле: "Я впервые в жизни..."
Украинцы могут остаться без помидоров, мнение эксперта: "люди перестанут покупать..."
Наступление россии, военный эксперт рассказал планы оккупантов: "Очевидно, что..."
Срочно: Валерий Залужный принял решение по Бахмуту
"Только так, по-другому вы не можете!";
"А когда рожать?";
"Какая хорошенькая, Натали!!!";
"Наташа, а я лягу, прилягу на ковровой дорожке. И чтоб вы не сказали, мне лежать хорошо";
"Так и будет! Вы невероятно талантлива!";
"Как вернусь в Киев, сразу в этот любимый театр! Так скучаю...";
"Могилевская – соблазнительная. Такой я тебя люблю больше, чем утреннюю";
"Такой красивый свитшот".
Напомним, Могилевская в махровом халате показала себя домашнюю, фото
А еще Politeka сообщала, что Могилевская в молодежном прикиде удивила украинцев, фото
Также Politeka писала, что Могилевская необычно перепела украинскую народную песню