Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская - известная украинская певица, которая имеет звания Народной и Заслуженной артисткой Украины. Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, и с самого начала полномасштабного вторжения оставалась в Киеве, поддерживая украинцев во время бомбежек. Не забывает Наталья и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Могилевская поделилась фотографией из театра им. Леси Украинки.

"Театральная лестница. Господи! Дай мне идти ими только вверх!", - написала Могилевская в публикации.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков, включая Юрия Горбунова, и написали комментарии:

"Вам подходит черный цвет. Красавица";

"Только так, по-другому вы не можете!";

"А когда рожать?";

"Какая хорошенькая, Натали!!!";

"Наташа, а я лягу, прилягу на ковровой дорожке. И чтоб вы не сказали, мне лежать хорошо";

"Так и будет! Вы невероятно талантлива!";

"Как вернусь в Киев, сразу в этот любимый театр! Так скучаю...";

"Могилевская – соблазнительная. Такой я тебя люблю больше, чем утреннюю";

"Такой красивый свитшот".

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