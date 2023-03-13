На своїй сторінці в Instagram Олександр Еллерт, який втік до США та поки не збирається повертатися в Україну, вирішив висловитися про військові втрати та зайшов здалеку.

"Останнє військове втручання Ліхтенштейна, датується 1866 роком під час Австро-прусської війни – тоді їхня армія становила лише 80 осіб. Під час бойових дій жоден із солдатів не постраждав, і армія повністю повернулася додому. Однак на той момент у ній була вже 81 людина — до армії Ліхтенштейна приєднався один італійський військовий, з яким потоваришували солдати держави", — розповів шоумен.

Таким чином він підвів до трагічної загибелі ведучого та актора, зірки "Ліги сміху" Романа Іваненка, який добровольцем пішов боронити Україну від російських окупантів.

"Хочу щоб з усіх боїв та завдань наша армія поверталась у повному складі. Без мінусів. Та без плюсів. Чуже гімно нам не потрібно, в нас своїх «стендаперів» вистачає. Вічна пам’ять, Ромка 🖤", — додав Олександр Еллерт.

Як повідомив голова Кам'янець-Подільскої райради Михайло Сімашкевич, Роман Іваненко воював на Вугледарському напрямку, але потрапив в оточення, отримав важке поранення та був взятий в полон 24 січня. Він протримався до 28 лютого, але не отримав належної медичної допомоги від ворога та загинув. Зараз тіло Іваненка евакуювали на вільну територію.

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