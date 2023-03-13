Переможець шоу "МастерШеф" зазначив, що якщо зробити все правильно, то це буде неймовірно смачна та повітряна основа для торта.

Бісквіт простий у приготуванні, але все одно є великим випробуванням для господарок. Адже якщо неправильно збити білки або перетримати їх, нічого не вийде.

Відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко поділився рецептом пишного бісквіту.

Переможець шоу "МастерШеф" зазначив, що якщо зробити все правильно, то це буде неймовірно смачна та повітряна основа для торта, який можна зробити з різноманітною начинкою та кремом. Високий та пишний бісквіт можна і до якоїсь події, і без приводу, коли хочеться чогось до чаю.

Інгредієнти:

5 яєць

150 г цукру

200 г борошна

200 г вишні

1 ст. л. кукурудзяного крохмалю

щіпка кориці, анісу та солі

10 г ванільного цукру

1 ст. л. олії (для змащування форми)

Як приготувати:

1.Збийте вінчиком яйця, цукор, ванільний цукор і додайте щіпку солі. Суміш має стати більш білого кольору.

2. Поступово додайте борошно, помішуючи лопаткою. Тісто має бути однорідним. В кінці додайте щіпку анісу та кориці, перемішайте.

3. У глибоку миску викладіть вишні. Додати 1 ст. л. кукурудзяного крохмалю, він поглине зайву вологу.

4. Роз'ємну форму для запікання змастіть з усіх боків 1 ст. л. рослинної олії і присипте борошном. Вилийте у форму тісто, а зверху викладіть вишні.

5. Поставте бісквіт випікатися у розігріту до 180 градусів духовку на 30 хвилин. Потім дайте трохи охолонути, а вже потім діставайте із форми.

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