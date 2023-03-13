Победитель шоу "МастерШеф" отметил, что если сделать все правильно, то это будет невероятно вкусная и воздушная основа для торта.

Бисквит простой в приготовлении, но все равно является большим испытанием для хозяек. Ведь если неправильно взбить белки или передержать их, ничего не выйдет.

Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом пышного бисквита.

Победитель шоу "МастерШеф" отметил, что если сделать все правильно, то это будет невероятно вкусная и воздушная основа для торта, который можно сделать с разнообразной начинкой и кремом. Высокий и пышный бисквит можно и к какому-нибудь событию, и без повода, когда просто хочется чего-то к чаю.

Ингридиенты:

5 яиц

150 г сахара

200 г муки

200 г вишен

1 ст. л. кукурузного крахмала

щепотка корицы, аниса и соли

10 г ванильного сахара

1 ст. л. масла (для смазывания формы)

Как приготовить:

1.Взбейте венчиком яйца, сахар, ванильный сахар и добавьте щепотку соли. Смесь должна стать более белого цвета.

2. Постепенно добавляйте муку, помешивая лопаткой. Тесто должно быть однородным. В конце добавте щепотку аниса и корицы, перемешайте.

3. В глубокую миску выложите вишни. Добавьте 1 ст. л. кукурузного крахмала, он поглотит лишнюю влагу.

4. Разъемную форму для запекания смажьте со всех сторон 1 ст. л. растительного масла и присыпьте мукой. Вылейте в форму тесто, а сверху выложите вишни.

5. Поставьте бисквит выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Затем дайте немного остыть, а уже после доставайте из формы.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.