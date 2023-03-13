Бисквит простой в приготовлении, но все равно является большим испытанием для хозяек. Ведь если неправильно взбить белки или передержать их, ничего не выйдет.
Известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко поделился рецептом пышного бисквита.
Победитель шоу "МастерШеф" отметил, что если сделать все правильно, то это будет невероятно вкусная и воздушная основа для торта, который можно сделать с разнообразной начинкой и кремом. Высокий и пышный бисквит можно и к какому-нибудь событию, и без повода, когда просто хочется чего-то к чаю.
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- 5 яиц
- 150 г сахара
- 200 г муки
- 200 г вишен
- 1 ст. л. кукурузного крахмала
- щепотка корицы, аниса и соли
- 10 г ванильного сахара
- 1 ст. л. масла (для смазывания формы)
Как приготовить:
1.Взбейте венчиком яйца, сахар, ванильный сахар и добавьте щепотку соли. Смесь должна стать более белого цвета.
2. Постепенно добавляйте муку, помешивая лопаткой. Тесто должно быть однородным. В конце добавте щепотку аниса и корицы, перемешайте.
3. В глубокую миску выложите вишни. Добавьте 1 ст. л. кукурузного крахмала, он поглотит лишнюю влагу.
4. Разъемную форму для запекания смажьте со всех сторон 1 ст. л. растительного масла и присыпьте мукой. Вылейте в форму тесто, а сверху выложите вишни.
5. Поставьте бисквит выпекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 30 минут. Затем дайте немного остыть, а уже после доставайте из формы.
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