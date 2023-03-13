Зірка гумористичного шоу "Ліга сміху" Ігор Ласточкін, який зараз займається волонтерською діяльністю, поділився трагічною новиною. Зокрема, на своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм він повідомив сумну новину - на фронті загинув його друг і колега по сцені.

Так, на фронті загинув український гуморист, актор та учасник "Ліги сміху" Роман Іваненко . Роман отримав тяжке поранення у бою та потрапив у полон 24 лютого, де йому не надали медичної допомоги. Життя гумориста обірвалося 28 лютого.

"Ступор, порожнеча, спогади, біль, ще спогади, ще більший біль. Ромка, ти чудова Людина! Ти Чудовий Актор! Ти Герой!! Передивляюсь Форматовські виступи, сміх і знову біль… Спочивай з миром, друже", - висловив емоції Ігор Ласточкін .

Він також залишив співчуття для сім'ї та друзів артиста.

Варто зазначити, що Роман Іваненко – учасник Ліги Сміху. Гуморист виступав у команді "Наш формат". Повномасштабна війна застала актора у Німеччині. Втім, Роман одразу повернувся до України та зайнявся волонтерством, а потім пішов на фронт, щоб захищати країну від російського окупаційного війська.

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