Українська блогерка Даша Квіткова, яка прославилася лише завдяки "Холостяку", продовжує розповідати про себе в мережі.

Популярна українська блогерка Даша Квіткова, яка після перемоги в шоу "Холостяк" стала активно показувати своє життя в Інстаграм, нещодавно також оголосила про розлучення. Разом із Добриніним вона була у стосунках кілька років, але вже через рік після народження дитини вони заявили про розлучення.

Щоб якось привертати увагу до себе, Квіткова, що різко схудла, вирішила показувати свої образи дня, проте не всі позитивно реагують на таку кількість демонстрація оголеного тіла.

«Клас, мені дуже подобається ❤️; Люблю ваше пальто 😍; бентежить кількість відкритого тіла, тільки на цьому акцент; а чим ви ще цікаві, тільки трусами?; Найкраща дівчинка 🔥; Дуже красиво;

Ну, щось ще цікаве буде? ; постійно роздягнена, з рекламою одягу чи рекламою ще чогось; мені подобається тема схуднення, але мене втомило».

Ми писали, Квіткова почала спонукати історії, як правильно харчувалася і займалася спортом, що й допомогло їй перетворитися. Різке та помітне схуднення вона також назвала результатом частого стресу, про що намагається тепер через розлучення не говорити.

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