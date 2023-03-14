Дружина "Холостяка" Микити Добриніна Даша Квіткова знову нарвалася на критику через новину про розлучення.

Як пише Politeka.net , Даша Квіткова - відома українська блогерка, яка стала переможницею шоу "Холостяк" з Микитою Добриніним. Пара після проекту одружилася і у них з'явилася дитина – син Михайло. А нещодавно стало відомо, що Микита та Даша вирішили подати на розлучення, про що Квіткова повідомила в інтерв'ю Маші Єфросініній. А недавно Даша вирішила розповісти, чи офіційно розлучилася з чоловіком, про що розповіли на сторінці ЖВЛ в Інстаграм.

"На моїй правій руці вже дуже давно немає обручки з весілля. Розлучення триває. Ми в процесі. Чекаємо на суд", - процитували слова Даші в публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Найбільше розчарування це їхня пара! Де ці обіцянки колись говорили один одному на весіллі і коли вінчалися. Даша вирішила йти у світ і шукати нові пригоди. Розчарували обидва… Це їхнє життя як постіль собі так і виспяться";

"Та правильно ж, на чоловікові виїхала, засвітилася, стала "зіркою", можна і розлучитися. Навколо одна брехня і показуха!";

"Шкода така пара була. Може, все ще налагодиться. Поживуть окремо розберуться. Розійтися завжди можна встигнути. Не поспішайте подумайте. Може це лише емоції".

Нагадаємо, Квіткова показала, як виглядає після схуднення на 36 кг і розлютила українок.

А ще Politeka повідомляла, що Квіткова на тлі розлучення з Добриніним розповіла про найважчий момент

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Добриніна відверто розповідала про розлучення з чоловіком.