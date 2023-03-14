Как пишет Politeka.net, Даша Квиткова - известная украинская блогерка, которая стала победительницей шоу "Холостяк" с Никитой Добрыниным. Пара после проекта поженилась и у них появился ребенок - сын Михаил. А недавно стало известно, что Никита и Даша решили подать на развод, о чем Квиткова сообщила в интервью Маше Ефросининой. А недавно Даша решила рассказать, развелась ли официально с мужем, о чем рассказали на страничке ЖВЛ в Инстаграм.

"На моей правой руке уже очень давно нет кольца из свадьбы. Развод продолжается. Мы в процессе. Ждем суда", - процитировали слова Даши в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Самое большое разочарование это их пара! Где эти обещания когда говорили друг другу на свадьбе и когда венчались. Даша решила идти в мир и искать новые приключения. Разочаровали оба… Эту их жизнь как постелят себе так и выспятся";

"Да правильно же, на мужчине выехала, засветилась, стала "звездой", можно и развестись. Вокруг одна ложь и показуха!";

"Жаль такая пара была. Может, все еще наладится. Поживут отдельно разберутся. Разойтись всегда можно успеть. Не торопитесь подумайте. Может это только эмоции".

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