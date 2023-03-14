Відома актриса, перша «Холостячка» Ксенія Мішина нещодавно розповіла, що хоче створити фігуру мрії і заради цього дуже багато працює. Артистка щодня розповідає про свої тренування, показує Сторі зі спортзалу та ділиться меню на кожен день.

Цього разу Мішина привернула увагу досягненням – завдяки старанній праці вона вже може похвалитися пресом, а також покращеним станом шкіри. Ще недавно зірка говорила, як набрала багато зайвого через стрес і вирішила влаштувати собі цілий марафон із перетворення.

Як важливо подарувати собі гармонію. Але все залежить лише від вас самих. Ну і можливо від добрих провідників. Тільки обирайте справді чистих людей для цього» - поділилася Мишина.

«Чай та кава є діуретичними напоями, оскільки містять кофеїн та теонін, які можуть впливати на прискорення переробки води в організмі.

Тому при вживанні напоїв, які мають діуретичний ефект, слід враховувати компенсацію додаткового вживання води до денної норми. Тому, щоб не додавати ще води до своєї норми за кожну випиту чашку, я так обманюю свій організм» - розповіла Ксенія.

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