Цього разу на своїй сторінці в Instagram артистка під час поїздки потягом вирішила відповісти українцям на постійну критику.

"Привіт! Їду в потязі додому і так хочу поділитись думками 🔮Я часто стикаюсь з осудженням, критикою, хейтом 😬 В силу своєї професії і публічності, ( коли все життя, як на долоні), - цієї критики набагато більше і вона масштабніше. Я мушу сказати, що продовжуватиму робити так, як хочу. Я знаю, що і далі буду отримувати критику та не зможу догодити усім 🎯", — пише Злата Огнєвіч.

Співачка додала, що в людях "природою закладено" засуджувати інших, і зізналася, що й сама так регулярно робить.

"Ключове: я робитиму те, від чого горітиме серце; те, що наповнює життя сенсом і приносить радість. Я вже давно прийняла той факт, що самою природою закладено- люди люблять засуджувати інших. Ба більше, я і сама так роблю 👩🏻😄 І коли це роблю, то шукаю в собі причини: ЧОМУ? Свобода- йти за покликом серця, не за голосами суспільства. Хоча, життя в соціумі так чи інакше заглушує голос ТВОГО серця. Я постійно культивую цей навичок: жити в соціумі, але при цьому чути СЕБЕ. Спробуйте і ви 💋", — наголосила артистка.

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