Як пише Politeka.net , Ганна Неплях - відома українська модель, яка стала переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт". Після цього знаменитість представляла Україну на Міс Світу в Ізраїлі, але там не змогла навіть пройти у фінал. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після повномасштабного вторгнення Неплях встигла змінити кілька країн перед поверненням до рідної України.

Не забуває Ганна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу зірка поділилася сторіс, де показала рану на руці.

"Раз", - лаконічно написала зірка у сторіс.

"Два", - написала на другому сторіс Неплях, демонструючи забинтований палець. Як можна зрозуміти, без допомоги лікарів не обійшлося, адже модель була у бахилах.

А до цього Ганна привітала українок із 8 березня. Зірка також поділилася фотографією, де була у чорному вбранні.

"Боже, як я щаслива народитися жінкою! Сильною чи слабкою, емоційною чи бездушною, яскравою чи ніякою, - сьогодні я можу впевнено сказати, що люблю себе будь-хто і не бажаю комусь доводити і за щось боротися. Просто живу, люблю , люблю все, що роблю і роблю все, що люблю. Бажаю кожній жінці це почуття. Ви гідні всього, що є у цьому всесвіті просто тому, що ви ... воно вже ваше ".

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