На цей раз популярна українська актриса Ганна Саліванчук в Instagram опублікувала добірку знімків, зроблених на зйомках нового шоу. Артистка вирішила поділитись емоціями перед прем'єрою, адже їй було непросто зніматися.

Як відомо, перед новими зйомками зірка впала і зламала носа, через що пройшла через операцію і намагалася швидко прийти до тями.

"Вже сьогодні. Це було перше шоу, зняте після війни, дякую телеканалу за шоу #питання. Незважаючи на те, що ми 4 години сиділи в укритті вже у гримі та костюмі, якраз цього дня було багато прильотів по Києву, ми все ж таки зняли цей випуск із моїми коханими колегами!» – поділилася Ганна.

Артистка подякувала кожному за чудову компанію і супроводжувала пост цілою серією знімків.

«Ну хороша ж яка; Які всі добрі» - підтримали у мережі.

Нині у нових фільмах Ганна не знімається, проте бере участь у виставах.

"От ми і відіграли перші 3 вистави ОСНОВНИЙ ІНСТИНКТ! Пишу цей пост, тільки тому, що вчора після вистав отримала купу смс подяки, за те що ми своєю виставкою рятуємо життя і даруємо віру в майбутнє. Так, саме таке посилання нашої вистави" - поділилася Ганна.

Нагадаємо, Цимбалюк із "Фортечної" показав зірковий склад нової вистави.

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