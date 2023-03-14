Як пише Politeka.net , Володимир Дантес - відомий український співак, який був одружений з Надою Дорофєєвою, але після 10 років стосунків пара розійшлася, як і їхні друзі - Міша та Даша Кацуріни. Після цього Надя почала стосунки з Мишком, а Володимир із Дашею. Не забуває Дантес і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Володимир вирішив показати себе після хвороби.

"Товариші, важливе питання, а коли слід від герпесу пропаде?", - Запитав Дантес.

"Товариші, вітаю вас, не знаю чому хочеться, щоб за мною закріпилося привітання товариші. Питання, другий тиждень ось ця фігня не проходить. Але тут нічого вже немає, просто якийсь шрам від герпесу. Воно як, пропаде чи ні. Другу тиждень", - сказав Дантес обурено у відео.

"Українці в Люксембурзі зробили нереальну компанію та збирають гроші для наших ДСНС. У пості ввечері сьогодні будуть усі подробиці. Деякі автомобілі будуть відправлені до Харкова", - написав Дантес.

"Ви колись бачили такі пожежні автомобілі суперські. Люксембург передає такі машини і деякі з них поїдуть до рідного міста", - сказав Володимир.

Нагадаємо, екс-чоловік Дорофєєвої Дантес приголомшив виглядом після вечірки.

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