Как пишет Politeka.net, Владимир Дантес - известный украинский певец, который был женат на Наде Дорофеевой, но после 10 лет отношений пара разошлась, как и их друзья - Миша и Даша Кацурины. После этого Надя начала отношения с Мишей, а Владимир с Дашей. Не забывает Дантес и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Владимир решил показать себя после болезни.

"Товарищи, важный вопрос, а когда след от герпеса пропадет?", - спросил Дантес.

"Товарищи, приветствую вас, не знаю почему хочется, чтобы за мной закрепилось приветствие товарищи. Вопрос, вторую неделю вот эта фигня не проходит. Но тут ничего уже нет, просто какой-то шрам от герпеса. Оно как, пропадет или нет. Вторую неделю", - сказал Дантес возмущенно в видео.

"Украинцы в Люксембурге сделали нереальную компанию и собирают деньги для наших ГСЧС. В посте вечером сегодня будут все подробности. Некоторые автомобили будут отправлены в Харьков", - написал Дантес.

"Вы когда-то видели такие пожарные автомобили суперские. Люксембург передает такие машины и некоторые из них поедут в родной город", - сказал Владимир.

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