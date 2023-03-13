Як пише Politeka.net , Григорій Решетник - відомий український телеведучий і ведучий "Холостяка" та "Холостячки", який разом із дружиною Крістіною виховує трьох маленьких синів. У соціальній мережі пара часто розповідає про свої будні і висловлює різні конфлікти, які впливають настрій суспільства.
Крістіна Решетник у Instagram відреагувала на те, що переможцем у номінації "Найкраще документальне кіно іноземною мовою" став фільм "Навальний", у якому його всіляко зобразили як мученика. Тоді як українцям не дали слова, а родина Навального лише піарилася на горі.
«Чесно кажучи, цього року «Оскар» мене шокував. Найкращий коментар щодо отримання нагороди про «Навальне». На першому фото – українська родина, яка постраждала від путіна. З другого краю – російська, постраждала від путіна».
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Злата Огневич також активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та висвітлює ситуацію в країні.
Злата Огневич також вирішила висловити своє обурення з приводу церемонії нагородження:
«Чому всі так здивовані через «Оскар»? Це завжди подвійні стандарти! Були і будуть! Але вчора і мені стало огидно за цю премію кіно про «великомучєніка».
Нагадаємо, дружина Решетника нагадала про символічне відео, зняте українськими захисниками.
А ще Politeka повідомляла, що Ґрат з дружиною віддалися романтичним почуттям на вулицях Києва.
Також Politeka писала, що дружина Решетника згадала показову історію від військових, яка її мотивувала.