Як пише Politeka.net , Григорій Решетник - відомий український телеведучий і ведучий "Холостяка" та "Холостячки", який разом із дружиною Крістіною виховує трьох маленьких синів. У соціальній мережі пара часто розповідає про свої будні і висловлює різні конфлікти, які впливають настрій суспільства.

Крістіна Решетник у Instagram відреагувала на те, що переможцем у номінації "Найкраще документальне кіно іноземною мовою" став фільм "Навальний", у якому його всіляко зобразили як мученика. Тоді як українцям не дали слова, а родина Навального лише піарилася на горі.

«Чесно кажучи, цього року «Оскар» мене шокував. Найкращий коментар щодо отримання нагороди про «Навальне». На першому фото – українська родина, яка постраждала від путіна. З другого краю – російська, постраждала від путіна».

Злата Огневич також активно веде соціальні мережі, розповідає про себе та висвітлює ситуацію в країні.

Злата Огневич також вирішила висловити своє обурення з приводу церемонії нагородження:

«Чому всі так здивовані через «Оскар»? Це завжди подвійні стандарти! Були і будуть! Але вчора і мені стало огидно за цю премію кіно про «великомучєніка».

Нагадаємо, дружина Решетника нагадала про символічне відео, зняте українськими захисниками.

А ще Politeka повідомляла, що Ґрат з дружиною віддалися романтичним почуттям на вулицях Києва.

Також Politeka писала, що дружина Решетника згадала показову історію від військових, яка її мотивувала.