Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий и ведущий "Холостяка" и "Холостячки", который вместе с супругой Кристиной воспитывает троих маленьких сыновей. В социальной сети пара часто рассказывает о своих буднях и высказывает о различных конфликтах, влияющих на настроение общества.
Кристина Решетник в Instagram отреагировала на то, что победителем в номинации "Лучшее документальное кино на иностранном языке" стал фильм "Навальный", в котором его всячески изобразили как мученника. В то время как украинцам не дали слова, а семья Навального лишь пиарилась на горе.
«Честно говоря, «Оскар» в этом году меня шокировал. Лучшый комментарий касательно получения награды о «Навальном». На первом фото – украинская семья, пострадавшая от путина. На втором – русская, пострадавшая от путина».
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Злата Огневич также активно ведет социальные сети, рассказывает о себе и освещает ситуацию в стране.
Злата Огневич также решила выразить свое негодование по поводу церемонии награждения:
«Почему все так удивлены из-за «Оскара»? Это всегда двойные стандарты! Были и будут! Но вчера и мне стало омерзительно за эту премию кино про «вєлікомучєніка».
Напомним, жена "Холостяка" Решетника призналась, благодаря чему дети не боялись сирен.
Как сообщала Politeka, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал о сражениях на своем "фронте".
Также Politeka писала, ведущий "Холостяка" Решетник рассказал, как война влияет на маленьких детей.