Як пише Politeka.net, Григорій Решетник - відомий український телеведучий, який веде проекти "Холостяк" та "Холостячка". Зірка має дружину Христину, яка народила чоловікові трьох синів. При цьому дружина Решетника зізнається, що хоче ще щонайменше одну дитину. Христина, як і зірковий чоловік, активно веде блог в Інстаграмі, де ділиться всім цікавим. А цього разу дружина Решетника вирішила розповісти про проблему, яка сталась після вихідних.

"Чудовий хрипкий голос і прекрасний початок тижня. Люблю звільняти свою територію від непотрібних речей, від тих, які давно не використовую. Такі чистки просто необхідні для поставлених цілей та здоров'я. Раджу вам, робити таке частенько. Бо ви звільняєте простір для всього нового" , - Написала Крістіна.

"Ну привіт, слухайте, голос у мене такий шикарний, як у Гриші прямо. Після вихідних трошки охрипла. Так от, знаєте, почала я дуже класно тиждень, тому що сьогодні у мене з'явилося дике бажання звільнити свій простір від усього непотрібного. Я дуже це люблю стан, а ще більше люблю стан, коли все зробиш, коли така чистота. Це не лише про чистоту, а саме я всі непотрібні речі відсилаю та віддаю", - розповіла Крістіна у відео.

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