Как пишет Politeka.net, Григорий Решетник - известный украинский телеведущий, который ведет проекты "Холостяк" и "Холостячка". У звезды есть жена Кристина, которая родила мужу троих сыновей. При этом жена Решетника признается, что хочет еще минимум одного ребенка. Кристина, как и звездный муж, активно ведет блог в Инстаграм, где делится всем интересным. А в этот раз жена Решетника решила рассказать о проблеме, которая случилась после выходных.

"Прекрасный хриплый голос и прекрасное начало недели. Люблю освобождать свою территорию от ненужных вещей, от тех, которые давно не использую. Такие чистки просто необходимы для поставленных целей и здоровья. Советую вам, делать такое частенько. Ибо вы освобождаете пространство для всего нового", - написала Кристина.

"Ну привет, слушайте, голос у меня такой шикарный, как у Гриши прямо. После выходных немножко охрипла. Так вот, знаете, начала я очень классно неделю, потому что сегодня у меня появилось дикое желание освободить свое пространство от всего ненужного. Я очень это люблю состояние, а еще больше люблю состояние, когда все сделаешь, когда такая чистота. Это не только о чистоте, а именно я все ненужные вещи отсылаю и отдаю", - рассказала Кристина в видео.

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