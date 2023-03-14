Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але пізніше сама повернулася до України.
Цього разу на своїй сторінці в Instagram співачка поділилася яскравими кадрами, на яких показала, навіщо разом із чоловіком поїхала в Нідерланди.
"Була вчора щаслива заспівати на Freedom Festival у Нідерландах, а особливо співати українські пісні з нашими українцями! Величезна подяка меру міста Гемерт пану Міхіелю ван Віну та всьому народу Нідерландів за допомогу Україні! Вірю, дуже скоро всі наші співвітчизники зможуть повернутися в мирну незалежну Україну🙏", — написала Камалія під світлинами.
Раніше артистка відверто розповіла про те, як зараз вимушена жити її родина.
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"Окрім обовязків перед країною у мене є зобов’язання перед моїми донечками, моїми принцесами. Я залишила їх із татом у Лондоні, а сама живу в Україні разом із моїм народом, ризикуючи собою точно так, як і кожен українець, займаючись благодійністю, виїжджаючи за межі країни лише для того, щоб поширювати образ України, збирати пожертвування, просити про додаткову допомогу", — писала Камалія.
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