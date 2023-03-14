Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но позже сама вернулась в Украину.

В этот раз на своей странице в Instagram певица поделилась яркими кадрами, на которых показала, зачем вместе с мужем поехала в Нидерланды.

"Была вчера счастлива спеть на Freedom Festival в Нидерландах, а особенно петь украинские песни с нашими украинцами! Огромная благодарность мэру города Гемерт господину Михиэлю ван Вину и всему народу Нидерландов за помощь Украине! Верю, очень скоро все наши соотечественники смогут вернуться в мирную независимую Украину🙏", - написала Камалия под фотографиями.

Ранее артистка откровенно рассказала о том, как сейчас вынуждена жить ее семья.

"Помимо обязанностей перед страной у меня есть обязательства перед моими дочерьми, моими принцессами. Я оставила их с папой в Лондоне, а сама живу в Украине вместе с моим народом, рискуя собой точно так же, как каждый украинец, занимаясь благотворительностью, выезжая за пределы страны только для того, чтобы распространять образ Украины, собирать пожертвования, просить о дополнительной помощи", - писала Камалия.

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