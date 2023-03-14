Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так, цього разу зірка виклала надихаюче відео про українських жінок.

Так, у ролику Оля приміряла на себе кілька образів, показавши українок із минулого та українок зараз, таким чином артистка показала, як змінилося життя за останні сто років. А наприкінці ролика артистка нагадала про українських захисниць, які зі зброєю в руках служать у ЗСУ та захищають Україну від окупантів.

У підписі до публікації Цибульська звернулася до українських жінок: "Залиш ❤️ в коментарях, якщо додивилася до кінця і віриш, що українки - приклад для цілого світу. Розридалася, коли відзняла це відео. Киця, я знаю, що тобі буває складно і страшно. Що часто хочеться здатися, скласти руки, кинути все. Та пам’ятай - ти українка. Ми сильні, нездоланні і непереможні. В кожній з нас зараз - воля і голос сотень поколінь, котрі вірили в світле майбутнє. І воно настане! Вже настає. Збережи це відео як маленьке нагадування і тримайся. Все буде так як хочеш ти. Обіймаю!".

Нагадаємо, "Ціню кожну мить": "Холостяк" Добринін після розставання з Квітковою показав, як проводить час з сином.

Як повідомляла Politeka, "Така ніжна та красива": Денисенко з "Кріпосної" захопила новим образом і запросила на вечір поезії.

Також Politeka писала, що "Пора для гумору": "Дизель шоу" запросили українців на святковий концерт на честь своєї річниці.