Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою шоумена Дзідзьо, з початку війни почала активно розвивати свій Instagram-блог, де ділиться з шанувальниками корисною інформацією, особистими подіями та намагається всіляко підтримувати українців під час війни. Так, цього разу зірка виклала надихаюче відео про українських жінок.
Так, у ролику Оля приміряла на себе кілька образів, показавши українок із минулого та українок зараз, таким чином артистка показала, як змінилося життя за останні сто років. А наприкінці ролика артистка нагадала про українських захисниць, які зі зброєю в руках служать у ЗСУ та захищають Україну від окупантів.
У підписі до публікації Цибульська звернулася до українських жінок: "Залиш ❤️ в коментарях, якщо додивилася до кінця і віриш, що українки - приклад для цілого світу. Розридалася, коли відзняла це відео. Киця, я знаю, що тобі буває складно і страшно. Що часто хочеться здатися, скласти руки, кинути все. Та пам’ятай - ти українка. Ми сильні, нездоланні і непереможні. В кожній з нас зараз - воля і голос сотень поколінь, котрі вірили в світле майбутнє. І воно настане! Вже настає. Збережи це відео як маленьке нагадування і тримайся. Все буде так як хочеш ти. Обіймаю!".
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