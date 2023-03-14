Данко Матійчук зізнався, що зйомки під час війни проводити дуже важко, пише Politeka.net.

Адже постійно лунає повітряна тривога.

«Насправді під час війни дуже важко проводити зйомки, 3-4 рази на день повітряна тривога. І ти замість того щоб бути зосередженим на конкурсі все кидаєш і їдеш в бомбосховище.

Приїджаєш і знову доробляєш свою страву. І не важливо чи до закінчення конкурсу 40 чи 10 хв - ти маєш його закінчити!», - розповів Матійчук.

Глядачі погодились із шефом-сироваром, що у такий обстановці учасникам «МастерШеф. Професіонали» дійсно довелось нелегко.

«Жесть», «СТБ могли б уже павільйон десь під землею організувати, а не оце все перес*рання процесу(((... Хоча всеодно дякую їм за цей сезон, це як ковток свіжого повітря».

Додамо, у свою чергу переможець 11 сезону «МастерШеф» Богдан Шинкарьов, коментуючи новий сезон «професіоналів», заявив, що він у захваті.

«Взагалі, те що вони зняли повноцінний сезон МайстерШеф під час повномасштабного вторгнення, у мене викликає тільки захват та оплески. Ну і трошки іспанського сорому, коли я бачу учасників в халатах, замість кітелів», - каже Шинкарьов.

Нагадаємо, Євген Клопотенко знявв фільм про борщ, але сподобалось не всім.

Раніше він розкрив рецепт улюбленого борщу Тараса Шевченка.

Крім того, Politeka.net писала про неприємний казус, який стався на зйомках "МастерШеф. Професіонали".