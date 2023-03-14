Відомий український дизайнер Андре Тан показав добірку образів, що найбільш обговорюються після скандальної церемонії.

Популярний український дизайнер вирішив розібрати обговорювані образи зірок, які з'явилися на церемонії нагородження "Оскар". Свій пост дизайнер супроводжував спеціальним відео.

«Зоряні образи з червоної доріжки Oscar🔥 Зробив для вас добірку найефектніших і найпровальніших образів із церемонії, так що дивіться швидше! І не забувайте ділитися своєю думкою у коментарях» - поділився Андре Тан.

Думки українців розділилися, кожен хотів висловити, що його більше вразило чи навпаки – видалося недоречним:

«Не подобається образ, який приміряв світ для рашистів; Мені найбільше ❤️ сукню Леді Гагі; Сукня Сальми нагадала мені новорічну прикрасу; і ось це, як його? - Новорічний дощ...;

Оскар, мабуть вже на Трамп працює, після нагородження раші; Дякую, мені найкращий образ Кари Делевінь; 1 образ шикарний».

Раніше на своїй сторінці в Instagram модельєр вирішив поділитися з українцями порадами, як знизити надмірний контроль над своїм життям.

"Я завжди все контролюю. Сьогодні я сидів у горах і знову думав про те, скільки повинен зробити, чому іноді не виходить реалізувати той чи інший задум, і спіймав себе на думці, що намагаюся все контролювати", - пише Андре Тан.

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