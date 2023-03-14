Як пише Politeka.net , Ілона Гвоздєва - відома українська танцівниця та хореограф, яка перемогла на "Танцях з зірками". Зірка також була гостьовою суддею проекту, але її розкритикували українці після зйомок. У результаті Ілона вирушила до Грузії, де в аналогічний проект її запросили хореографом-постановником. Зірка після проекту зазначила, що призи в Грузії набагато кращі за українські. Гвоздєва, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, а після початку повномасштабного вторгнення артистка вирушила з дітьми до Італії, де була деякий час.

Але вже зірка повернулася до України, аби возз'єднатися з чоловіком та продовжила займатися зведенням будинку. Не забуває Гвоздєва і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу розповіла про свою хворобу.

"Понеділок почався начебто непогано, а потім я зрозуміла, що захворіла", - зізналася Ілона.

"І ми з донечкою захворіли", - зауважила фанатка у відповідь.

"Спробуйте цей концентрований шот з імбиром та лимоном. Не хворійте", - додала Гвоздєва.

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