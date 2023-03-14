Как пишет Politeka.net, Илона Гвоздева - известная украинская танцовщица и хореограф, которая победила на "Танцях з зірками". Звезда также была гостевой судьей проекта, но ее раскритиковали украинцы после съемок. В итоге Илона отправилась в Грузию, где в аналогичный проект ее пригласили хореографом-постановщиком. Звезда после проекта отметила, что призы в Грузии намного лучше украинских. Гвоздева, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками, а после начала полномасштабного вторжения артистка отправилась с детьми в Италию, где была некоторое время.

Но уже звезда вернулась в Украину, чтобы воссоединится с мужем и продолжила заниматься возведением дома. Не забывает Гвоздева и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз рассказала о своей болезни.

"Понедельник начался вроде неплохо, а потом я поняла, что заболела", - призналась Илона.

"И мы с доченькой заболели", - отметила фанатка в ответ.

"Попробуйте этот концентрированный шот с имбирем и лимоном. Не болейте", - добавила Гвоздева.

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