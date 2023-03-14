Як пише P o liteka.net, Даніель Салем – відомий український телеведучий, який вирушив захищати Україну на фронт. Зірка був у добрих стосунках із Потапом, але виступив із різкою критикою, коли Олексій перебував в Іспанії та не повертався назад до України. Як виявилося, після цього висловлювання Потап припинив спілкуватися зі своїм приятелем і не реагує на його повідомлення. Про це повідомляє ЖВЛ у своєму Інстаграмі.
"Чому Даніель Салеми посварився з Потапом? Але чи спілкуються вони зараз?", - підписали відео в публікації.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:
"Почала поважати Салема і навпаки Потапа. Дно";
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"Ну, і не дивно! Він постійно в Росію ганяв за нагородами з Настею. Патріот))) ось ще раз це довів";
"Потап втік як тільки почалася війна як останнє засикло і мерзота! бо Яма і Ступка!!!! потім побігають в Україну після нашої перемоги, і скиглитимуть шо боліди і переживали!!";
"Я не вважаю тих українських зірок нормальними, коли вони нам потрібні, а вони побігли!";
"Салем на війні, а Потап змився спочатку, приїхав коли шоу знімали, сором";
"Сікло, впав в очах, нехай спідницю носить далі, хоча йому до наших жінок/дівчат військових дуже далеко".
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