Как пишет Politeka.net, Даниэль Салем - известный украинский телеведущий, который отправился защищать Украину на фронт. Звезда был в хороших отношениях с Потапом, но выступил с резкой критикой, когда Алексей находился в Испании и не возвращался обратно в Украину. Как оказалось, после этого высказывания Потап перестал общаться со своим приятелем и не реагирует на его сообщения. Об этом сообщает ЖВЛ в своем Инстаграм.

"Почему Даниэль Салемы рассорился с Потапом? Но общаются ли они сейчас?", - было подписано видео в публикации.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Начала уважать Салема и наоборот Потапа. Дно";

"Ну, и не удивительно! Он постоянно в Россию гонял за наградами с Настей. Патриот))) вот еще раз это доказал";

"Потап убежал как только началась война как последнее ссыкло и мразь! так как Яма и Ступка!!!! потом позбегаются в Украину после нашей победы,и будут скулить шо болиды и переживали!!";

"Я не считаю тех украинских звезд нормальными, когда они нам нужны, а они побежали!";

"Салем на войне,а Потап смылся вначале,приехал когда шоу снимали, стыдоба";

"Сикло, упал в глазах, пусть юбку носит дальше, хотя ему до наших женщин/девушек военных очень далеко".

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