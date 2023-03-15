Як пише Politeka.net, Софія Ротару – відома українська співачка, яка отримала звання Національної легенди України. У артистки є єдиний син – Руслан Євдокименко. У нього також є діти – Анатолій Євдокименко та Соня Євдокименко. А після початку повномасштабного вторгнення зіркове сімейство потрапило у скандал. Адже тоді Анатолія та Руслана затримали на кордоні під час спроби незаконно перетнути кордон, через що українці жорстко критикували їхній вчинок.

Соня ж давно живе і навчається в Нью-Йорку, США. Там же 21-річна красуня будує кар'єру моделі, а влітку їздила на роботу до Лос-Анджелеса. У зірки вже є наречений-мільйонер, який потрапляв до списку Форбс. Не забуває Соня і про Інстаграм, де ділиться не лише результатами професійних зйомок, а й особистими кадрами. А цього разу зірка вирішила побалакати з фанатами у своєму сторіс.

"Яке улюблене тренування в Нью-Йорку?", - Запитав фанат у Соні.

Внучка Ротару у відповідь опублікувала відео де тренувалася на рингу боксувати. Зірка займалася з тренером, впевнено триматиме під час тренування. Волосся Соня вирішила зібрати в кіски, щоб не заважали займатися.

Нагадаємо, єдина онука Ротару вигуляла стильний джинсовий аутфіт у Мілані.

А ще Politeka повідомляла, що онука Ротару вразила чуттєвим чином навіть легендарну бабусю.

Також Politeka писала, що внучка Ротару у діловому костюмі наголосила на ідеальній фігурі, фото



