Как пишет Politeka.net, София Ротару - известная украинская певица, которая получила звание Национальной легенды Украины. У артистки есть единственный сын - Руслан Евдокименко. У него также есть дети - Анатолий Евдокименко и Соня Евдокименко. А после начала полномасштабного вторжения звездное семейство попало в скандал. Ведь тогда Анатолия и Руслана задержали на границе при попытке незаконно пересечь границу, из-за чего украинцы жестко критиковали их поступок.

Соня же уже давно живет и учится в Нью-Йорке, США. Там же 21-летняя красотка строит карьеру модели, а летом ездила на работу в Лос-Анджелес. У звезды есть уже жених-миллионер, который попадал в список Форбс. Не забывает Соня и об Инстаграм, где делится не только результатами профессиональных съемок, но и личными кадрами. А в этот раз звезда решила поболтать с фанатами в своем сторис.

"Какая любимая тренировка в Нью-Йорке?", - спросил фанат у Сони.

Внучка Ротару в ответ опубликовала видео, где тренировалась на ринге боксировать. Звезда занималась с тренером, уверенно держать во время тренировки. Волосы Соня решила собрать в косички, чтобы не мешали заниматься.

Напомним, единственная внучка Ротару выгуляла стильный джинсовый аутфит в Милане

А еще Politeka сообщала, что внучка Ротару впечатлила чувственным образом даже легендарную бабушку

Также Politeka писала, что внучка Ротару в деловом костюме подчеркнула идеальную фигуру, фото



