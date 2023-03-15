Як пише Politeka.net, Ольга Мартиновська – відома українська шеф-кухар, яка також судить "Майстер Шеф". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. А після початку війни зірка з колегою Володимиром Ярославським зайнялися організацією благодійних вечерь, збираючи гроші на допомогу Україні. А нещодавно Ольга заявила, що вирушає на роботу до Ніцци разом із дочкою Вірою.

Не забуває зірка і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Мартиновська вирішила показати дочку Віру та розповісти про її успіхи.

"Моя дівчинка вже сама читає улюбленого "Старого лева" і нескінченно надихає мене робити нереальне", - розпочала Оля на першому сторіс

"Чому, коли твоя дитина просто читає казку, тобі здається, що вона найгеніальніша серед усіх створінь у Всесвіті взагалі. А коли грає у теніс і просто потрапляє по м'ячику - то вже олімпійський чемпіон?", - написала Оля у другому сторісі.

"У вас теж таке?", - продовжила зірка та запропонувала два варіанти відповіді.

Нагадаємо, Мартинівська з "Майстер Шеф" поїхала з України

А ще Politeka повідомляла, що Мартинівська із "Майстер Шеф" поділилася планами на перемогу України.

Також Politeka писала, що Мартиновська з "Майстер Шеф" відкрита про побачення