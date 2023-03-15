Как пишет Politeka.net, Ольга Мартыновская - известная украинская шеф-повар, которая также судит "Мастер Шеф". Звезда, как и другие знаменитости, поддерживает Украину в борьбе с российскими оккупационными войсками. А после начала войны звезда с коллегой Владимиром Ярославским занялись организацией благотворительных ужинов, собирая деньги в помощь Украине. А недавно Ольга заявилаа, что отправляется на работу в Ниццу вместе с дочерью Верой.

Не забывает звезда и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Мартыновская решила показать дочь Веру и рассказать о ее успехах.

"Моя девочка уже сама читает любимого "Старого льва" и бесконечно вдохновляет меня делать нереальное", - начала Оля на первом сторис

"Почему, когда твой ребенок просто читает сказку, тебе кажется, что она самая гениальная среди всех созданий во Вселенной вообще. А когда играет в теннис и просто попадает по мячику - то уже олимпийский чемпион?", - написала Оля во втором сторис.

"У вас тоже такое?", - продолжила звезда и предложила два варианта ответа.

Напомним, Мартыновская из "Мастер Шеф" уехала из Украины

А еще Politeka сообщала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" поделилась планами на победу Украины

Также Politeka писала, что Мартыновская из "Мастер Шеф" разоткровенничалась о свиданиях