Нещодавно Катерину Репяхову розкритикували після її фотосесії в білизні, а потім і в інших, менш відкритих образах. Декілька сотень незадоволених коментарів здивували інших користувачів мережі, адже дружина популярного співака не показувала нічого зайвого.
Цього разу перед тим, як отримати різні відгуки, у тому числі й критику, артистка вирішила пожартувати з хейтерів:
«Ще одна серія фото чекала свого часу. Остання Ч/б зйомка 🖤 PS Тут як ні со*ків, ні голих ніг 😂» - зауважила Катерина.
У мережі почали міркувати:
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«А коли со*ки та голі ноги почали обурювати суспільство в Україні? Скільки в кліпах пам'ятаю таке було, що соромно було дивитись при дітях; Неперевершена;
Хейтери знайдуть 😂; Ваші зміни вам личить! Красуня❤️будьте щасливі! Якась ти чорна, Катюша 🤣 Давай голі ноги ♥️».
Раніше Катерина розповіла, що зважилася на зміни зовнішності та зробила укол краси. Так, Катерина Репяхова зважилася збільшити губи, хоч знаменитий чоловік її відмовляв. У своїх Інстаграм-Сторіз вона показала, як змінилися її губи на третій день після процедури.
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