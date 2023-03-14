Актриса Ганна Кошмал, зірка серіалу "Свати", показала себе та розповіла, чим балує сина.

Як пише Politeka.net , Ганна Кошмал – відома українська актриса, яка стала зіркою серіалу "Свати". Не забуває Кошмал і про Інстаграм, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Ганна вирішила розповісти, якими подарунками балує свого сина Михайла.

"Мишко відразу запитає "Мамо, що ти мені привезла?". Цукерок вже забагато, а от казки на ніч вже вичерпалися). Прекрасне місто Чернівці, сонце та +18 градусів. день", - написала Кошмал.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків та написали коментарі:

"Багато разів був на Україні. Люблю гарні міста України. Багато старовинного";

"Правда, що у Чернівцях +18°С тепла";

"В Україні вже сонечко та тепло. Клас";

"Яка ностальгія, у мене є така ж синя книга з казками) згадалося, як її мама мені з сестрою подарувала";

"Аааа. Чому ти саме тоді коли я закордоном. Дуже гарна!";

"йоойойой, у Чернівцях. Найкраща актриса просто обожнюю її ролі у фільмах, бачу її та розумію буде гарний фільм";

"У Чернівцях ця вулиця найпрекрасніша";

"О! Чернівці стали моїм притулком під час активних бойових дій Київської області. Дуже гарне місто".

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