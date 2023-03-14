Как пишет Politeka.net, Анна Кошмал - известная украинская актриса, которая стала звездой сериала "Сваты". Не забывает Кошмал и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Анна решила рассказать, какими подарками балует своего сына Михаила.
"Миша сразу спросит "Мама, что ты мне привезла?". Конфет уже многовато, а вот сказки на ночь уже иссякли). Прекрасный город Черновцы, солнце и +18 градусов. Море людей на улицах, все греются и поглощают жадно тепло, сказочный день", - написала Кошмал.
Фанаты поставили почти 10 тысяч лайков и написали комментарии:
"Много раз был на Украине. Люблю красивые города Украины. Много старинного";
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"Правда, что в Черновцах +18C° тепла";
"В Украине уже солнышко и тепло. Класс";
"Какая ностальгия, у меня есть такая же синяя книга со сказками) вспомнилось, как мама ее мне с сестрой подарила";
"Аааа. Почему ты именно тогда когда я заграницей. Очень хороша!";
"йоойойой, в Черновцах. Лучшая актриса просто обожаю ее роли в фильмах, вижу ее и понимаю будет хороший фильм";
"В Черновцах эта улица самая прекрасная";
"О! Черновцы стали моим убежищем во время активных боевых действий Киевской области. Очень красивый город".
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