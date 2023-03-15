Український радіоведучий та шоумен Слава Дьомін розповів в інтерв'ю про те, що думає про відому співачку Світлану Лободу. Артистка ще з початку вторгнення Росії підтримує Україну і пише пісні українською мовою.

Слава Дьомін прямо сказав – українці несправедливо засуджують Лободу. Мовляв, у її чіткій проукраїнській позиції він упевнений усе стовідсотково, адже це видно з її вчинків.

"Те, як себе зараз веде Лобода – це приклад. Ми можемо до неї по-різному ставитися. Але те, що вона розповідає своїм підписникам про Україну і про те, що тут відбувається – це круто", – поділився своєю думкою ведучий.

При цьому Слава Дьомін наголосив, що слабо вірить у те, що співачка зуміє повернути собі колишню популярність на території України. Адже цю нішу вже зайняли інші артисти.

"Мені здається, що масштаб буде зменшено. І мені здається, ці полички вони зайняті вже іншими артистами. Так, її пам'ятатимуть і її знатимуть, але все далі залежить тільки від неї: яку музику вона писатиме і якою мовою почне співати", - підсумував український радіоведучий та шоумен.

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