Украинский радиоведущий и шоумен Слава Демин рассказал в интервью о том, что думает про известную певицу Светлану Лободу. Артистка еще с начала вторжения рф поддерживает Украину и пишет песни на украинском языке.

Слава Демин прямо сказал ‒ украинцы несправедливо осуждают Лободу. Мол, в ее четкой проукраинской позиции он уверен все стопроцентно, ведь это видно по ее поступкам.

"То, как себя сейчас ведет Лобода – это пример. Мы можем к ней по разному относится. Но то, что она рассказывает своим подписчикам об Украине и о том, что здесь происходит – это круто", – поделился своим мнение ведущий.

При этом Слава Демин подчеркнул, что слабо верит в то, что певица сумеет вернуть себе былую популярность на территории Украины. Ведь эту нишу уже заняли другие артисты.

"Мне кажется, что масштаб будет уменьшен. И мне кажется, эти полочки они заняты уже другими артистами. Да, ее будут помнить и ее будут знать, но все будет дальше зависить только от нее: какую музыку она будет писать и на каком языке начнет петь", - подытожил украинский радиоведущий и шоумен.

Напомним, ведущий Слава Демин объяснил, что не так даже с противниками путина.

Как сообщала Politeka, ведущий Слава Демин похвастался новой работой и ответил на все вопросы.

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