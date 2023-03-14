Як пише Politeka.net , Катерина Кухар – відома українська прима-балерина, яка має звання Заслуженої та Народної артистки України. У зірки є двоє дітей – Анастасія та Тимур. Не забуває Кухар і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А на цей раз Катерина показала успіхи доньки на паркеті.

"Покажу трохи нашого закулісного життя. Якщо чесно, моя Настуня не планує ставати балериною, але мені, як мамі, хочеться прищепити їй хоч трохи балетної грації та естетики. Тим паче, що вона має чудові природні дані. Тому зазвичай вона займається балетом двічі в тиждень, а потім ми переглядаємо та проводимо роботу над помилками", - написала Катерина у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Неймовірно, кохана мама поруч і згодом може і балет стати коханим, за такої подачі матеріалу, балет не може не сподобається";

"Ви чарівні, частіше показуйте своїх учнів. Нам дуже цікаво";

"Яка ж ви гарна! і я не про зовнішність) хоча це теж";

"Добре вам. Яка ж чудова дівчинка. Удачі Вам".

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