Как пишет Politeka.net, Екатерина Кухар - известная украинская прима-балерина, имеющая звание Заслуженной и Народной артистки Украины. У звезды есть двое детей - Анастасия и Тимур. Не забывает Кухар и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Екатерина показала успехи дочери на паркете.

"Покажу немного нашей закулисной жизни. Если честно, моя Настуня не планирует становиться балериной, но мне, как маме, хочется привить ей хоть немного балетной грации и эстетики. Тем более, что у нее отличные природные данные. Поэтому обычно она занимается балетом дважды в неделю, а затем мы пересматриваем и проводим работу над ошибками", - написала Екатерина в публикации.

Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Невероятно, любимая мама рядом и со временем может и балет стать любимым, при такой подаче материала, балет не может не понравится";

"Вы очаровательны, чаще показывайте своих учеников. Нам очень интересно";

"Какая же вы красивая! и я не о внешности) хотя это тоже";

"Хорошо вам. Какая же замечательная девочка. Удачи Вам".

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