Популярна співачка та переможниця пісенного конкурсу "Євробачення" у 2016 році Джамала розповіла настільки важливий для неї новий проект.

Популярна співачка та переможниця пісенного конкурсу "Євробачення" у 2016 році Джамала стала першим українським послом добірки EQUAL на стрімінговому сервісі Spotify. Проект EQUAL на Spotify створено з метою сприяння рівності жінок у світовій глобальній індустрії. На своїй сторінці в Інстаграмі вона виставила невелике інтерв'ю, де поділилася своїми емоціями з цього приводу.

Переможниця пісенного конкурсу "Євробачення" розповіла, що означає для неї музика та пісні, які вона пише. Зокрема, музика дня її все - її суперсила та зброя. Музикою вона може нагадати про Україну всьому світу та підняти комусь настрій.

Джамала також наголосила на настільки важливому для неї проекті EQUAL на Spotify. Насамперед він важливий не лише для представниць жіночої статі у музиці, це важливо для самої України.

"Представництво жінок у музичній індустрії дуже низьке. Довгий список музичних нагород, склади на фестивалях, але все поступово змінюється завдяки нам. Для мене це боротьба за рівні права, за рівні можливості незалежно від статі. Можливості представити мою музику, мою історію, моїх людей ", - зазначила Джамала.

Нагадаємо, Джамала несподівано звернулася до українців.

Також Politeka писала, що Джамала кардинально змінила імідж та показала результат.

Як Politeka повідомляла, Джамала в образі з незвичайним вінком заінтригувала фанатів.