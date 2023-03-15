Кекс - ця солодка випічка з бісквітного або дріжджового тіста у багатьох народів є весільною та різдвяною стравою. Багато хто любить кекс із родзинками, а відомий український кулінар та переможець шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко запропонував приготувати кекс із курагою. Рецепт з'явився на його сайті.

Євген Клопотенко запропонував приготувати кекс на молоці з додаванням солодкої кураги. Він вийде м'яким, повітряним та з насиченим смаком. Подавайте його на сніданок як десерт.

Інгредієнти:

5 яєць

200 г кураги

150 г цукру

150 мл молока 2,5%

100 мл соняшникової олії

360 г пшеничного борошна

1 ч. л. розпушувача

дрібка солі

Як приготувати:

1. Для початку перекладіть курагу в глибоку миску, залийте окропом і залиште на 10 хвилин, щоб розм'якла. Після висушіть.

2. У мисці вбийте яйця, додайте цукор, дрібку солі і ретельно збийте блендером до побіління та збільшення маси. Додайте молоко і олію, а потім знову добре перемішайте.

3. Додайте порціями пшеничне борошно і всипте розпушувач. Перемішуйте силіконовою лопаткою дуже обережно.

4. Додайте в кексове тісто порізану курагу і перемішайте.

5. Перекладіть у форму для запікання. Випікайте 50 хвилин при температурі 180 градусів у режимі конвекції або верхнього та нижнього нагріву.

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