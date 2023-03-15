Кекс – эта сладкая выпечка из бисквитного или дрожжевого теста у многих народов является свадебным и рождественским блюдом. Многие любят кекс с изюмом, а известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко предложил приготовить кекс с курагой. Рецепт появился на его сайте.
Евгений Клопотенко предложил приготовить кекс на молоке с добавлением сладкой кураги. Он получится мягким, воздушным и с насыщенным вкусом. Подавайте его на завтрак в качестве десерта.
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Как приготовить:
1. Для начала переложите курагу в глубокую миску, залейте крутым кипятком и оставьте на 10 минут, чтобы размякла. После высушите.
2. В миске вбейте яйца, добавьте сахар, щепотку соли и тщательно взбейте блендером до побеления и увеличения массы. Добавте молоко и подсолнечное масло, а после снова хорошенько перемешайте.
3. Добавляйте порциями пшеничную муку и всыпьте разрыхлитель. Перемешивайте силиконовой лопаткой, очень осторожно.
4. Добавьте в кексовое тесто порезанную курагу и перемешайте.
5. Переложите в форму для запекания. Выпекайте 50 минут при температуре 180 градусов в режиме конвекции или верхнего и нижнего нагрева.
Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.