Кекс – эта сладкая выпечка из бисквитного или дрожжевого теста у многих народов является свадебным и рождественским блюдом. Многие любят кекс с изюмом, а известный украинский кулинар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко предложил приготовить кекс с курагой. Рецепт появился на его сайте.

Евгений Клопотенко предложил приготовить кекс на молоке с добавлением сладкой кураги. Он получится мягким, воздушным и с насыщенным вкусом. Подавайте его на завтрак в качестве десерта.

Ингридиенты:

5 яиц

200 г кураги

150 г сахара

150 мл молока 2,5%

100 мл подсолнечного масла

360 г пшеничной муки

1 ч. л. разрыхлителя

щепотка соли

Как приготовить:

1. Для начала переложите курагу в глубокую миску, залейте крутым кипятком и оставьте на 10 минут, чтобы размякла. После высушите.

2. В миске вбейте яйца, добавьте сахар, щепотку соли и тщательно взбейте блендером до побеления и увеличения массы. Добавте молоко и подсолнечное масло, а после снова хорошенько перемешайте.

3. Добавляйте порциями пшеничную муку и всыпьте разрыхлитель. Перемешивайте силиконовой лопаткой, очень осторожно.

4. Добавьте в кексовое тесто порезанную курагу и перемешайте.

5. Переложите в форму для запекания. Выпекайте 50 минут при температуре 180 градусов в режиме конвекции или верхнего и нижнего нагрева.

Напомним, Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.

Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.

Также Politeka писала, Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.