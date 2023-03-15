У День українського добровольця Маша Єфросиніна висловилася, що мало хто з нас замислюється, що це справді означає. Але якщо подумати, то усвідомлюєш, що це людина, яка без кваліфікації, без належності до армії бере і вирішує воювати і ставити на кін своє життя зі своєю країною, за свої принципи та цінності!

«Віддавати життя. Без обов'язків та наказів… Для мене добровольці – особливі люди. Вони живуть прагненням до справедливості та свободи. Платять за це всім, а ще вертаються воювати, навіть втративши щось.

Дениса denys_q.uebec1 я побачила у документальному фільмі «Добровольці» та попросила його за інтерв'ю. Він сказав: «Я ж не зірка». Тому велика війна подарувала нам героїв, які сьогодні в рази більші і популярніші за зірок, але ніколи цього не прагнули. Говорили, чому цивільним чоловікам не слід розслаблятися. Про правду на фронті, і що зараз реально нашим бійцям» - поділилася Марія.

У мережі почали міркувати:

«Велика подяка всім добровольцям; Гідний хлопець, викликає гордість за нашу молодь; Чоловікові не давали відпустку, бо ніким тупо було замінити; Не повірила очам, коло побачила, хто у вас в гостях 😍 дякую!!».

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Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.