Популярний український актор та зірка серіалу "Фортечна" Тарас Цимбалюк, який під час війни розлучився з дружиною – дизайнером Тіною Антоненком і вже закрутив новий роман, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артист поділився кадрами зі своїм колегою-актором та розповів про зібрані кошти та допомогу ЗСУ.

За словами Тараса, вони з колегами виділили 120 тисяч гривень на підтримку ЗСУ з останнього туру зі спектаклем "Емігранти". Також вони допомагали засобами восени та взимку, але не висвітлювали це.

"Але зараз такий час: краще все звітувати і тим самим подавати приклад. Пару місяців тому ми відремонтували машини для ЗСУ, купували бронежилети та різноманітні тактичні засоби тощо. Як правило, ми допомагаємо нашим знайомим, бувало людям із кіносфери, які зараз, тимчасово, перекваліфікувалися в наших захисників, сьогодні на прохання знайомих закупили комплекти термобілизни, футболки, бронежилети, рукавички, бронеплити, аптечки, комплекти наколінників та налокітників, тактичні сумки, вже закуплене вирушить "куди слід" і все це трансформується в черговий крок до нашої перемоги!" - розповів Цимбалюк.

Він наголосив, що кожен куплений українцями квиток на спектакль "Емігранти" – це внесок у спільну волонтерську діяльність.

"Попереду багато міст, які побачать наш тандем! Дякую за довіру! Дякую за емоції та оплески! Разом – сила!", - підсумував актор.

Нагадаємо, "Підставили всіх": Ліда Лі висловилася про скандал із чоловіками-артистами, які втекли за кордон.

Як повідомляла Politeka, "У нас був тільки день, але…": Зарицька KAZKA розповіла про незвичайний досвід у Лондоні.

Також Politeka писала, що "На жаль, з технічних причин": Аліна Паш повідомила сумну новину, фанати схвильовані.