Популярный украинский актер и звезда сериала "Крепостная" Тарас Цымбалюк, который во время войны развелся с женой – дизайнером Тиной Антоненко и уже закрутил новый роман, часто делится с поклонниками яркими публикациями на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артист поделился кадрами со своим коллегой-актером и рассказал о собранных средствах и помощи ВСУ.

По словам Тараса, они с коллегами выделили 120 тысяч гривен на поддержку ВСУ из последнего тура со спектаклем "Эмигранты". Также они помогали средствами осенью и зимой, но не освещали это.

"Но сейчас такое время: лучше все отчитываться и, тем самым, подавать пример. Пару месяцев назад мы отремонтировали машины для ВСУ, покупали бронежилеты и разнообразные тактические средства и т.д. Как правило, мы помогаем нашим знакомым, бывало людям из киносферы, которые сейчас, временно, переквалифицировались в наших защитников. Сегодня по просьбе знакомых закупили комплекты термобелья, футболки, бронежилеты, перчатки, бронеплиты, аптечки, комплекты наколенников и налокотников, тактические сумки. Уже на днях закупленное отправится "куда следует" и все это трансформируется в очередной шаг к нашей победе!", - рассказал Цымбалюк.

Он подчеркнул, что каждый купленный украинцами билет на спектакль "Эмигранты" – это вклад в общую волонтерскую деятельность.

"Впереди много городов, которые увидят наш тандем! Спасибо за доверие! Спасибо за эмоции и аплодисменты! Вместе – сила!", - подытожил актер.

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