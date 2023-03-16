Ольга Сумська спадкоємицю захищає – каже, що тій просто страшно виявляти свою антивоєнну та антипутінську позицію, адже вона перебуває у росії.

Старша донька знаменитої української актриси Ольги Сумської – Антоніна Паперна вже більше року ігнорує повномасштабну війну в Україні та залишається жити у країні-терористі Росії. Зіркова мати постійно шукає виправдання для доньки. Ось і в новому інтерв'ю для "ЖВЛ" вона знову почала її захищати.

Так, Ольга Сумська спадкоємицю захищає – каже, що тій просто страшно виявляти свою антивоєнну та антипутінську позицію, адже вона перебуває у росії. Однак можна зробити висновок, що страх 32-річної актриси не такий уже й великий, адже вона регулярно відвідує світські заходи в Москві.

"Ті, хто там живе, знають, як важко там щось сказати чи написати… Розумієте, люди там просто зникають. А вона насамперед мама, вона думає про своїх дітей, тому робить все заради їхньої безпеки", - стверджує Ольга Сумська.

Вона також каже, що її доньці регулярно приходять негативні коментарі, у яких їй "бажають найстрашнішого", але "вона за Україну всім серцем". До того ж, знаменитість зізналася, що їй дуже хочеться побачитися з дочкою, але поки що це неможливо.

У коментарях під інтерв'ю користувачі мережі розкритикували Паперну і слова Сумської їх не переконали: "Нехай дочка Ольги залишиться в росії, і ми не плакатимемо", "Ой пані Ольга ваша дочка зрадниця своєї держави і виправдань немає їй", "Якби захотіла тобі поїхати з росії. Актриса погорілого театру".

Нагадаємо, Ольга Сумська зізналася, на що перетворилися її екс-колеги з Росії.

Як повідомляла Politeka, Сумська зізналася, чому її старша дочка сидить у Росії і мовчить про те, що відбувається.

Також Politeka писала, що українка жорстко розкритикувала Матвієнка із Сумською, зірка відповіла.