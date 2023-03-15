Як пише Politeka.net, Влад Яма - відомий український танцюрист і хореограф, який судив проект "Україна має талант" та "Танці з зірками". Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами, але після повномасштабного вторгнення взяв дружину Лілію з дитиною, вирушивши до США, де перебуває і зараз. При цьому Влад якось в інтерв'ю заявляв, що йому вдалося виїхати з України ще до введення обмежень, хоч його колега Євген Кот засумнівався у такій можливості.
Дружина Влада, як і зірковий чоловік, активно веде сторінку в Інстаграм, де ділиться багато чим цікавим. А цього разу Лілія опублікувала відео, де показала сина Лео, що підріс.
"Їдемо зі школи на брейк-данс. Думки Лео про майбутню дружину. Включайте звук", - написала Лілія під кадрами.
"Коли я одружуся зі своєю дружиною я покажу їй брейк-данс свій і вона скаже: "Не дарма я з таким чоловіком одружилася", - сказав Лео.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
"Підставили всіх": Ліда Лі висловилася про скандал із чоловіками-артистами, які втекли за кордон
"Він уже не говорить про перемогу": експерт сказав, скільки часу залишилося у Путіна
Одеситка в черзі за гуманітаркою вчепилася зубами в чоловіка: "відгризла шматок..."
Максу було всього 23, а Яні - 29: нова страшна звістка сколихнула Україну
"І що, коли ти прийдеш із кубком, що вона скаже?", - Запитала Лілія у сина.
"Вона скаже: "Боже мій, який ти молодець", - відповів захоплено Лео на запитання матері.
Нагадаємо, дружина Влада Ями, який втік у США, з яскравим макіяжем та в капелюсі влаштувала незвичайну фотосесію.
Також Politeka писала, що Влад Яма, який втік у США, поділився трепетним фото із дружиною
А ще Politeka повідомляла, що Козловський зізнався, що думає про Потапа, Влада Яму та Монатика після їхньої втечі.